Traurige Bilanz: Fünf Personen starben bei Unfällen

In der vergangenen Woche starben zwei Klein-Lkw-Lenker, zwei Pkw-Lenker und ein Fußgänger bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 14. März 2024, im Bezirk Amstetten, Niederösterreich, bei dem ein oben erwähnter 53-Jähriger getötet wurde – 5 Minuten berichtete. Ein 83-jähriger Pkw-Lenker überholte unter Missachtung der doppelten Sperrlinie ein vorausfahrendes Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 53-jährige Pkw-Lenker verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Weiters wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt in das Krankenhaus eingeliefert.

Fünf Verkehrstote

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und einer auf einer Autobahn ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und jeweils einer in Oberösterreich und in Salzburg beklagt werden. Einer der fünf verstorbenen Verkehrsteilnehmer verunglückte am Wochenende.

Unachtsamkeit als Unfallursache

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und Überholen und in einem Fall Vorrangverletzung. Zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Bislang 39 Tote

Vom 1. Jänner bis 17. März 2024 gab es im österreichischen Straßennetz 39 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 61 und 2022 58.