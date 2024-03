Das sind die Gewinner der letzten Lotto-Ziehung

Veröffentlicht am 18. März 2024, 18:25 / ©ORF / Günther Pichlkostner

Für die Lotto-Ziehung am Sonntag hatte niemand einen Tipp mit den „sechs Richtigen“ 5, 13, 32, 35, 36 und 40 abgegeben, weder mit einem vom Computer generierten Quicktipp noch per selbst ausgefüllten Tippschein. Damit geht es bei der kommenden Ziehung am Mittwoch um einen Jackpot mit 1,4 Millionen Euro.

Ein Tipp fehlte

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 10 gab es zwei Gewinne, beiden fehlte jeweils die Zahl 35 auf den Lotto Sechser. Ein Gewinn wurde in Wien als zweiter von zwei Quicktipps erzielt, der zweite Gewinn mit einem einzelnen Tipp über win2day, der für 10 Runden gespielt wurde. Beide Fünfer mit Zusatzzahl bekommen etwas mehr als 48.000 Euro.

Auch kein Sechser bei LottoPlus

Auch die LottoPlus Ziehung endete ohne einen Sechser. Die Gewinnsumme aus dem Sechserrang wurde daher gemäß den Spielbedingungen auf die Fünfer aufgeteilt. Die 32 LottoPlus Fünfer gewinnen damit je 8.528,40 Euro. Bei der nächsten Ziehung werden für den LottoPlus Sechser 200.000 Euro erwartet.

„Ja“ zum Joker

Dafür gab es bei der gestrigen Ziehung einen Solo Gewinn beim Joker. Hier hatte eine bzw. ein Spielteilnehmer:in aus Niederösterreich die richtigen Joker Zahlen auf einem von zwei abgegebenen Tipps und auch das „Ja“ angekreuzt. Damit darf sich die oder der Glückliche nun über mehr als 241.000 Euro Gewinn freuen.