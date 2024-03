Steirische SPÖ beschließt Landesliste für die Nationalratswahl

Die Wahlkreislisten werden im Rahmen der Wahlkreiskonferenzen Anfang April beschlossen. Landesparteivorsitzender Anton Lang betont erneut die Wichtigkeit der Wahlen im heurigen Jahr: „Das Superwahljahr 2024 ist eine große Herausforderung für uns, es ist in erster Linie aber eine große Chance für einen echten Wendepunkt. Wir stellen den Führungsanspruch und sind bereit, auf landes-, bundes- und europapolitischer Ebene noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ist dringend nötig, denn nur mit einer starken Sozialdemokratie kann es eine gerechte Zukunft geben, in der es allen gut geht. Wir haben die richtigen Antworten auf die alltäglichen Probleme und Sorgen der Bevölkerung. Es geht um leistbares Wohnen, die beste Gesundheitsversorgung und darum, dass alle Kinder die besten Chancen bekommen. Aber nur, wenn die Sozialdemokratie in politischer Verantwortung ist, können wir all diese Vorhaben auch tatsächlich umsetzen.“

Spitzenkandidat:innen im Überblick

Die Spitzenkandidat:innen in den Wahlkreisen sind Verena Nussbaum (Wahlkreis 6A), Peter Manfred Harrer (Wahlkreis 6B), Martina Weixler (Wahlkreis 6C) und Wolfgang Moitzi (Wahlkreis 6D). Die Landesliste wird angeführt von Jörg Leichtfried. Viele weitere engagierte Kandidat:innen runden das Team ab. Auf allen Wahllisten der steirischen SPÖ für die Nationalratswahl ist dabei ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis von 50:50 abgebildet.