Bei Gegenverkehr überholt: Schwerer Unfall auf B106

Veröffentlicht am 18. März 2024, 19:48 / ©FF Mühldorf im Mölltal

Um 16.42 Uhr wurden mehrere Feuerwehren mittels Sirene zu einem schweren Unfall auf die B106 Mölltal Straße bei Mühldorf alarmiert. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Eines der Autos wurde in die angrenzende Wiese geschleudert und kam auf der Seite zum Liegen. Wie die Polizei berichtet, überholte an dieser Stelle ein 19-jähriger Kärntner einen 55-jährigen Mann. Wegen des Gegenverkehrs musste er das Auto dann aber abbremsen und wollte nach rechts auf seinen Fahrstreifen zurücklenken.

Auch Rettungshubschrauber im Einsatz

Dabei aber stieß er mit der rechten vorderen Fahrzeugseite gegen den Anhänger des Autos des 55-Jährigen. Dadurch geriet dieser ins Schleudern und fuhr über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Straßengraben. Ein entgegenkommendes Auto eines 20-jährigen Kärntners stieß dabei frontal gegen ihn. Die beteiligten Fahrzeuglenker, sowie ein beim 20-Jährigen mitgefahrener 15-jähriger Jugendlicher und ein beim 55-Jährigen mitgefahrener 52-jähriger Mann wurden allesamt bei dem Unfall verletzt. Der 52-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Villach geflogen, alle anderen Verletzten mit der Rettung ins Krankenhaus nach Spittal gebracht.

Schwerer Sachschaden an beteiligten Fahrzeugen

An den beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die B106 war während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge gesperrt. In Fahrtrichtung Spittal war eine einspurige Umleitung eingerichtet. Die Sperre der Bundesstraße wurde im 18 Uhr dann aufgehoben.