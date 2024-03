FALSTAFF GUIDE 2024: Die Weinbank holt sich den Sieg in der Steiermark

Mit über 2.000 bewerteten und gelisteten Restaurants präsentiert Falstaff in diesem Jahr den bisher umfangreichsten Restaurant & Gasthaus Guide 2024 und überrascht gleichzeitig mit einem „Neuzugang“ an der Spitze: Das „Ikarus Hangar-7“ in Salzburg wurde erstmals mit der Höchstwertung von 100 Punkten gelistet und teilt sich nunmehr den ersten Rang mit den Wiener „Platzhirschen“ „Steirereck am Stadtpark“ und „Amador“. „Trotz herausfordernder Zeiten, dürfen wir uns in Österreich über gastronomische Qualität in einer Breite freuen, wie sie nicht viele europäische Länder für sich verbuchen können. Ebenso wichtig wie die Breite aber ist bekanntlich die Spitze – und auch da gibt es eine erfreuliche Entwicklung. Martin Klein zeigt im Ikarus des Hangar-7 auf eine Weise Konstanz und Exzellenz, die zu Recht mit der Höchstnote bewertet wurde. Jeden Monat ein komplett neues Menü und einen völlig neuen Küchenstil auf internationalem Bestniveau nachzukochen – das ist einfach Handwerk vom Allerfeinsten“, so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Die Weinbank ist der Sieger in der Steiermark

Im festlichen Rahmen wurden am 18. März im Wiener Rathaus die besten Restaurants je

Bundesland durch Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam, Bernhard Mitteröcker vom

Marketingpartner Gösser, Stadtrat Peter Hanke, sowie Parade-Gastronom und

Nationalratsabgeordneten Sepp Schellhorn ausgezeichnet, sowie die Awards in den

Sonderkategorien vergeben. In der Steiermark holte sich Die Weinbank den Sieg! „Einmal mehr dürfen wir uns 2024 Falstaff Steiermark-Sieger nennen. Herzlichen Dank an all unsere Gäste, die so konstant Bewertungen abgeben und die sich so gerne bei uns einfinden, weil sie nicht nur schätzen, was wir tun, sondern auch wie wir es tun! Respekt an die ausgezeichneten Kolleg:innen aus der Steiermark und in den anderen Bundesländern“, freuen sich die Betreiber.

