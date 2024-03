LKW-Geisterfahrer konnte von Asfinag-Mitarbeiter gestoppt werden

Am 18. März fuhr ein 37-jähriger Österreicher mit seinem LKW in Strengen auf der S16 im Strengener Tunnel in Fahrtrichtung Osten. Nachdem er in der falschen Fahrtrichtung unterwegs war und sein Navi ihn zum Wenden aufforderte, hielt der 37-Jährige in der Nische Nr. 2 an und wendete den LKW. Danach setzte er seine Fahrt als Geisterfahrer auf der Richtungsfahrbahn Osten in Fahrtrichtung Westen fort, worauf in der Tunnelwarte St. Jakob a.A die Geisterfahrer Warnung einging.

Asfinag-Mitarbeiter konnte Geisterfahrer stoppen

Ein zufällig in diesem Bereich aufhältiger Mitarbeiter der ASFINAG konnte den Geisterfahrer um 12:44 Uhr stoppen. Der ASFINAG-Mitarbeiter veranlasste das Wenden des LKW durch den 37-Jährigen und übergab ihn der eintreffenden Polizeistreife. Der LKW-Fahrer legte in zwei Minuten 1,750 Kilometer in die entgegengesetzte Fahrtrichtung zurück. Er wird angezeigt.