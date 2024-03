Betrunkener geht bei Rot über die Fahrbahn – wird von Auto erfasst

Veröffentlicht am 18. März 2024, 21:01 / ©fotolia 72254166

Am Montagnachmittag fuhr ein 28-jähriger Österreicher mit seinem PKW in Innsbruck auf der Grenobler Brücke in Richtung Osten. Bei einer Kreuzung (Haller Straße / Schützenstraße / Schusterbergweg) zeigte die Ampel grünes Licht und er fuhr geradeaus weiter. Dabei kam es zu einem Unfall.

Betrunkener von Auto erfasst

Zur gleichen Zeit überquerte ein stark alkoholisierter, 29-jähriger Somalier trotz bestehendem Rotlicht die Fahrbahn, woraufhin er vom PKW des 28-Jährigen erfasst wurde. Der Somalier wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der PKW-Lenker blieb unverletzt. Der PKW wurde erheblich beschädigt.