Kärntner liegt zwei Tage hilflos am Boden: Das war seine letzte Rettung

Veröffentlicht am 19. März 2024, 06:16

Bei der anschließenden Nachschau bei der Wohnung des 61-Jährigen verlief jeder Versuch einer Kontaktaufnahme negativ. Auch Erhebungen bei den Nachbarn verliefen ergebnislos. Aus diesem Grund wurde die Wohnungstüre von der FF Kötschach-Mauthen zwangsweise geöffnet.

Konnte sich nicht mehr verständigen

Bei der nachfolgenden Wohnungsdurchsuchung konnte der Wohnungsinhaber im Wohnzimmer auf dem Boden liegend vorgefunden werden. Aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung war er nicht mehr in der Lage sich zu verständigen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leisteten die erhebenden Beamten Erste Hilfe. Der Mann wurde anschließend von der Rettung in das LKH Laas und danach in das BKH Lienz gebracht.