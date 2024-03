Zu spät bei Tochter angerufen: Plötzlich ist Mann tausende Euro los

Veröffentlicht am 19. März 2024, 06:38 / ©Pexels / Aline Aronsky

Am Montag (18. März) bekam ein 62-jähriger Klagenfurter eine SMS, in welcher stand, dass das Mobiltelefon seiner Tochter kaputt sei und sie eine neue Nummer habe. Er wurde auch gefragt, ob er ihr per Messengerdienst schreiben könne, da ihr neues Mobiltelefon noch nicht aktiviert sei und sie niemanden anrufen könne.

Bitte um weitere Überweisungen

Daraufhin schrieb er ihr eine Nachricht. Bei der folgenden Antwort wurde er ersucht, zwei Zahlungen zu tätigen, weil die Tochter mit dem neuen Mobiltelefon noch keine Überweisungen durchführen könne. Nachdem er die Überweisungsbestätigungen geschickt hatte, wurde er um weitere Überweisungen gebeten.

Erst nach fünf Überweisungen Tochter angerufen

Er führte insgesamt fünf Überweisungen in der Höhe von mehreren tausend Euro durch. Danach brach der Kontakt ab. Aus diesem Grund rief er seine Tochter an. Diese wusste jedoch nichts von den Überweisungen, weshalb er die Anzeige erstattete.

