Workshop „Fathers Rock“ stärkt Väterkompetenzen in Graz

Am 20. März

Veröffentlicht am 19. März 2024, 08:57 / ©Montage: Canva Pro

Das Ziel des Workshops ist es, den Teilnehmern Informationen und praktische Tipps zu vermitteln und gemeinsam Themen wie Unterstützung beim Stillen, Zeitmanagement und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erarbeiten. Die Veranstalter betonten, dass Väter eine entscheidende Rolle dabei spielen können, Konflikte konstruktiv zu lösen und für sichere Verhältnisse in der Familie zu sorgen.

Am 20. März

Der Workshop richtet sich an alle Väter, unabhängig von ihrer familiären Situation, einschließlich solcher in Patchwork- oder Regenbogenfamilien sowie Alleinerziehende. Das Event wird im Rahmen des EU-Projekts „Fathers Rock“ angeboten. Der nächste Workshop ist für den 20. März von 18.30 bis 20 Uhr im Familien.Kompetenz.Zentrum in Graz geplant.

Kostenfrei nutzbar

Als Berater fungierte Wolfgang Obendrauf vom Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark, ein erfahrener Systemischer Lebens- und Sozialberater, der seit mehr als 10 Jahren in der Männerberatung Graz tätig ist. Alle Angebote im Familien.Kompetenz.Zentrum Graz sind kostenfrei nutzbar. Interessierte können sich telefonisch unter +43 316 872-4650 oder per E-Mail an [email protected] anmelden.