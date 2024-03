Gras, XTC und Pilze: Ungar hatte ganzes Drogen-Sortiment zuhause

Veröffentlicht am 19. März 2024, 10:55 / ©BMF/Zoll

Bei schwerpunktmäßigen Zollkontrollen am Sonntag, 17. März, gegen 16 Uhr, ging ein 37-jähriger Ungar, der in Österreich lebt, den Beamten ins Netz. Diverse Suchtmittel (ca. 500 Gramm Cannabiskraut sowie verschiedene Behältnisse mit 180 Gramm Haschischöl) befanden sich teilweise versteckt im Fahrzeug.

Geöffnete Briefe und Pakete

Umgehend wurde die Autobahnpolizeiinspektion Imst verständigt. „Im Zuge der weiteren Durchsuchung des Fahrzeuges konnten etliche, teilweise geöffnete, Briefe und Pakete, die offensichtlich nicht zugestellt worden waren, aufgefunden werden. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen“, berichtet die Polizei.

Alles „Eigengebrauch“

Den Eigengebrauch der Drogen gestand der 37-Jährige schließlich auch. „Bezüglich der geöffneten Briefe und Pakete bestritt er jedoch den Bereicherungsvorsatz“, heißt es weiter. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung und die Sicherstellung der Suchtmittel, Briefe und Pakete sowie des Handys an.

Noch mehr Drogen und Briefe gefunden

Was die Beamten bei der Hausdurchsuchung fanden, war hinsichtlich der Sachlage keine große Überraschung: Zirka 10 bis 20 Gramm Marihuana, drei XTC-Tabletten und zirka 10 bis 20 Gramm Magic Mushrooms wurden sichergestellt. „Weiters konnten dort noch weitere nicht ausgelieferte Postschriftstücke aufgefunden und sichergestellt werden. Ebenso wurden drei Laptops sichergestellt, deren Herkunft derzeit noch nicht geklärt sind.“

Fahruntauglich

Mit dem Auto hätte der Ungar jedenfalls nicht fahren sollen, bei einer Fahrtauglichkeits-Kontrolle wurden in seinem Urin Spuren von Suchtmittel nachgewiesen. Bei der ärztlichen Untersuchung wurde dann eine Fahruntauglichkeit festgestellt und der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Nach Abschluss der Erhebungen wird der 37-Jährige auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die zuständige Verwaltungsbehörde angezeigt.

