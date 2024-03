In Villach läuft’s: Dobratsch versorgt uns mit bestem Trinkwasser

Jedes Jahr wird am 22. März der Weltwassertag gefeiert, der von den Vereinten Nationen mit dem Ziel beschlossen wurde, das Bewusstsein für unser unverzichtbares Lebensmittel zu schärfen. „Villach hat durch unseren Hausberg, den Dobratsch, glücklicherweise ausreichend und hygienisch einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung. Durch vorausschauende Projekte und Maßnahmen, die das engagierte Team des Wasserwerks umsetzt, können wir das auch zukünftigen Generationen bieten“, sagt Wasserreferent Stadtrat Erwin Baumann.

„Wasser für Frieden“

Jedes Jahr wird der Weltwassertag zusätzlich unter ein Motto gestellt – heuer ist es „Wasser für Frieden“. Wenn Wasser knapp oder verschmutzt ist, oder Menschen ungleichen oder gar keinen Zugang dazu haben, können Spannungen und Konflikte zwischen Gemeinschaften und Ländern entstehen. „Wir versorgen in Villach mehr als 60.000 Einwohner, haben ein 500 Kilometer langes Leitungsnetz und rund 24 Millionen Liter Speichervolumen in 14 Hochbehältern. Das sichert uns gut ab. Dennoch müssen wir stets vorausschauend planen“, betont Stadtrat Baumann. Auch in Sachen Digitalisierung ist das Wasserwerk stets „up to date“. Baumann: „Bei uns wird die Versorgung durch digitale Technologie optimiert, der Wasserzählerstand kann mittels App übermittelt werden und auch die Rohrnetz-Erneuerung läuft digital optimiert ab!“