Neue Apartments: Grazora Living eröffnet am 20. März in Graz

Tauche ein in eine Welt, in der Luxus, Komfort und Gemütlichkeit vereint werden. Jedes der eingerichteten Apartments ist darauf ausgerichtet, ein Zuhause fernab von Zuhause zu bieten. Es ist optimal für einen kurzen Wochenendaufenthalt oder auch einen längeren Besuch in der Stadt.

Große Auswahl an Apartments

Großzügige Terrassen und Gärten bringen einen Hauch von Natur in die Apartments. Von gemütlichen Studios bis hin zu geräumigen Penthouse-Wohnungen mit Dachterrasse, hier gibt es eine große Auswahl. Die Größen der Zimmer variieren zwischen 20 und 35 Quadratmetern. Mach dir doch mal selbst ein Bild!

