Geld spielt keine Rolle: Jeder Fünfte möchte weniger arbeiten

Im Vergleich zum Vorjahr gab es jedoch mit 4,5 Millionen auch mehr Erwerbstätige. Die Zahl der offenen Stellen liegt mit 206 400 weiterhin auf einem sehr hohen, wenn auch rückläufigen Niveau.

Arbeitskräftemangel soll sich verschärfen

„Der heimische Arbeitsmarkt zeigt sich trotz schwächelnder Wirtschaft robust. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr zwar um 19 700 auf 240 900 gestiegen, aber auch die der Erwerbstätigen ist um 40 400 auf gut 4,5 Millionen angewachsen. Dennoch konnten auch 2023 viele Stellen nicht besetzt werden. Ausgehend von dem Höchstwert im Jahr 2022 ist die Zahl der offenen Stellen im Jahr 2023 zwar gesunken, sie liegt mit 206 400 im Jahresdurchschnitt aber weiter auf hohem Niveau. Aufgrund des demografischen Wandels wird sich der Arbeitskräftemangel künftig eher noch verschärfen“, so Statistik Austria Generaldirektor Tobias Thomas.

Jeder fünfte Vollzeiterwerbstätige möchte weniger arbeiten

Im Jahresdurchschnitt 2023 waren insgesamt 4 483 000 Personen ab 15 Jahren erwerbstätig und damit um 40 400 bzw. 0,9 Prozent mehr als 2022 (siehe Tabelle 1). Dieser Beschäftigungszuwachs beruht allerdings zu drei Vierteln auf einem Plus der Teilzeiterwerbstätigen. So ist die Zahl der Vollzeiterwerbstätigen im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent (+9 700), jene der Teilzeiterwerbstätigen aber um 2,3 Prozent (+30 800) angestiegen. 2023 gab damit bereits gut jeder achte Mann (13,4 Prozent) und jede zweite erwerbstätige Frau (50,6 Prozent) an, auf Teilzeitbasis zu arbeiten. Frauen nannten als häufigsten Grund für ihre Teilzeitbeschäftigung Betreuungsaufgaben (39,3 Prozent). Arbeiten 61,7 Prozent der 25- bis 49-jährigen Frauen ohne Kinder in Vollzeit, so sind es nur 10,4 Prozent der Frauen mit einem Kind unter drei Jahren. Zwar steigt mit dem Alter des Kindes der Anteil an vollzeiterwerbstätigen Frauen, bleibt aber immer unter dem Niveau von Frauen ohne Kinder. Bei Männern mit Kind lässt sich dieser Effekt nicht feststellen. Nicht alle 1,4 Mio. Personen die Teilzeit arbeiten, tun dies auch freiwillig. Im Jahr 2023 gaben 205 400 Teilzeiterwerbstätige an, ihre Arbeitszeit erhöhen zu wollen. Das heißt, jede:r siebente Teilzeiterwerbstätige (14,8 Prozent) würde gerne mehr arbeiten. Noch häufiger aber ist der Wunsch nach weniger Arbeitsstunden pro Woche: 21,3 Prozent (659 300) aller Vollzeiterwerbstätigen wollten ihre Arbeitszeit reduzieren, selbst wenn damit ein finanzieller Verlust in Kauf genommen werden müsste.

76 500 Personen ab 55 Jahren würden gerne wieder arbeiten

Neben der hohen Teilzeitquote stellt die nach wie vor unterdurchschnittliche Erwerbsbeteiligung der über 55-Jährigen eine weitere strukturelle Herausforderung für den Arbeitsmarkt dar. Dabei ist die Erwerbstätigenquote Älterer in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen: Im Jahr 2004 hat gerade einmal jede:r Vierte im Alter von 55 bis 64 Jahren noch gearbeitet (Erwerbstätigenquote: 27,1 Prozent), im Jahr 2023 war es bereits mehr als jede:r Zweite (57,3 Prozent). Insgesamt betrug die Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-Jährigen 74,1 Prozent, die Erwerbsbeteiligung der 55- bis 64-Jährigen blieb mit 57,3 Prozent – auch im internationalen Vergleich – dennoch weiterhin darunter.

So werden im aktuellen Diskurs auch ältere Personen häufig als mögliches Reservoir zur Bewältigung des Arbeitskräfte- bzw. Fachkräftemangels genannt. Doch ist eine Person erst einmal aus dem Erwerbsleben ausgeschieden, scheint es unter den gegebenen Rahmenbedingungen schwierig zu sein, sie wieder für den Arbeitsmarkt zu gewinnen: Nur 76 500 der derzeit nicht-erwerbstätigen Personen zwischen 55 und 74 Jahren würden wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen (siehe Tabelle 2). Das sind gerade einmal 5,6 Prozent. Selbst in der Gruppe der 55- bis 59-Jährigen erklärte nicht einmal jede:r Vierte (23,6 Prozent), grundsätzlich wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen zu wollen, bei den 60- bis 64-Jährigen war es nur jede:r Zwanzigste (5,7 Prozent). Nicht allen wäre eine unmittelbare Arbeitsaufnahme überhaupt möglich. Nur 23 100 der 55- bis 74- Jährigen könnten innerhalb von zwei Wochen auch tatsächlich mit einer Arbeit beginnen.

Moderater Anstieg der Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosigkeit nach internationaler Definition ist 2023 auf insgesamt 240 900 Personen gestiegen, das ist ein Plus von 19 700 Personen bzw. 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die nicht saisonbereinigte Arbeitslosenquote lag mit insgesamt 5,1 Prozent damit um 0,4 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2024 um 11:52 Uhr aktualisiert