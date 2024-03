Neuer Trend: Jeder 5. Österreicher ist ein Single-Elternteil

Das geht aus Berechnungen von Statistik Austria auf Basis der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung hervor. Dieser Anteil ist, nach einem Rückgang während der Coronapandemie, gestiegen und lag zuletzt wieder nahe dem Niveau von 2019.

Anteil unverheirateter Paare mit Kind erhöht

„Das familiäre Zusammenleben in Österreich hat sich seit Mitte der 1980er-Jahre deutlich gewandelt. Im Jahr 2023 lebten in Österreich 1,4 Millionen Familien mit einem oder mehreren Kindern in einem gemeinsamen Haushalt. Rund zwei Drittel davon waren Ehepaare mit Kindern. 1985 lag der Anteil verheirateter Paare mit einem oder mehreren Kindern im gemeinsamen Haushalt noch bei 78,8 Prozent. Deutlich erhöht hat sich gleichzeitig der Anteil der unverheirateten Paare mit einem oder mehreren Kindern im gemeinsamen Haushalt, von 1,9 Prozent Mitte der 1980er-Jahre auf aktuell 13,2 Prozent. Der Anteil der Ein-Eltern-Familien an allen Familien mit Kindern im gemeinsamen Haushalt stieg im gleichen Zeitraum von 19,2 Prozent auf 21,3 Prozent“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Von den 2 510 000 Familien in Österreich im Jahr 2023 waren 2 208 000 bzw. 88,0 Prozent Paarfamilien. Darunter gab es 1 766 000 Ehepaare (70,4 Prozent) und 441 000 Lebensgemeinschaften (17,6 Prozent). In 302 000 Familien (12,0 Prozent) gab es einen alleinerziehenden Elternteil. Dabei handelte es sich zum überwiegenden Teil um alleinerziehende Mütter (10,0 Prozent). Alleinerziehende Väter gab es deutlich seltener (2,0 Prozent aller Familien).

Alleinerziehende nach Rückgang während Pandemie wieder gestiegen

Während der COVID-19-Pandemie kam es zu einem Rückgang der Ein-Eltern-Familien von 299 000 im Jahr 2019 auf 270 000 im Jahr 2021 (minus 29 000). Die Zahl der Paarfamilien mit Kindern stieg zeitgleich von 1 092 000 im Jahr 2019 auf 1 119 000 im Jahr 2021. Damit sank der Anteil der Ein-Eltern-Familien an allen Familien mit Kindern zwischen 2019 und 2021 von 21,5 Prozent auf 19,4 Prozent. In den Jahren 2022 und 2023 nahm die Zahl der Alleinerziehenden wieder zu, sodass der Anteil der Ein-Eltern-Familien an allen Familien mit Kindern im Jahr 2023 bei 21,3 Prozent und somit nahe am Vor-Pandemie-Niveau (2019: 21,5 Prozent) lag.

Formen des Familienlebens ändern sich

Der Begriff Familie erweckt bei vielen Personen das Bild von einem Paar mit einem oder mehreren Kindern. Fasst man Ehepaare und Lebensgemeinschaften mit zumindest einem Kind im gemeinsamen Haushalt zusammen, entsprachen diesem Bild 2023 jedoch nur 44,4 Prozent bzw. 1 115 000 der 2 510 000 Familien. Zwar ist dieser Familientyp noch knapp der häufigste, insgesamt ist der Anteil der Paarfamilien mit Kindern aber rückläufig: Im Jahr 1985 lag er noch bei 55,1 Prozent und im Jahr 2000 bei 50,0 Prozent. Einen gegenläufigen Trend gibt es bei Paaren, die ohne (oder wieder ohne) Kinder im Haushalt leben. 1985 betrug ihr Anteil an allen Familien 31,7 Prozent, 2000 schon 37,2 Prozent und 2023 war ihr Anteil mit rund 43,6 Prozent nur geringfügig kleiner als jener der Paare mit mindestens einem Kind im Haushalt. Alleinerziehende Elternteile und ihre Kinder machten 2023 12,0 Prozent aller Familien aus (1985: 13,1 Prozent, 2000: 12,8 Prozent). Lebensgemeinschaften haben im Zeitverlauf deutlich an Bedeutung gewonnen: Betrug ihr Anteil an allen Paarfamilien im Jahr 1985 noch 4,1 Prozent, lag er im Jahr 2000 bei 10,8 Prozent und im Jahr 2023 bei 20,0 Prozent.

©STATISTIK AUSTRIA