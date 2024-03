Betrug mit Autos: Polizei erwischt Frauen auf frischer Tat

Die umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich, speziell im Bereich Betrug, gingen der Festnahme dieser Frauen voraus. Es wurde gegen eine unbekannte Tätergruppe ermittelt, die durch die Verwendung gefälschter Identitäten und Dokumente Verbraucherkredite und Leasingverträge bei Autohändlern abschloss. Die Fahrzeuge wurden dann sofort ins Ausland gebracht und dort verkauft. Die 27- und 33-Jährigen waren Mitglieder dieser kriminellen Organisation.

Auf frischer Tat ertappt

Am 13. März, gegen 18.30 Uhr, ist es der Polizei schließlich gelungen, die beiden Frauen bei einem Autohändler in Orth an der Donau, Gänserndorf, auf frischer Tat zu ertappen und vorläufig festzunehmen. Sie versuchten, ein Auto im Wert von über 42.000 Euro mittels eines gefälschten italienischen und eines kroatischen Personalausweises zu erwerben. Die Polizeiinspektionen Orth an der Donau und Groß-Enzersdorf führten die Festnahmen durch, während die weitere Amtshandlung vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen wurde.

Moped ergaunert

Eine frühere Betrugshandlung am 26. Juli 2023 im 22. Bezirk in Wien konnte ebenfalls den beiden Frauen zugeordnet werden. Damals hatten sie ein Moped im Wert von rund 3.000 Euro unter ähnlichen Umständen erlangt.

Eine redet, eine schweigt

Während die 27-Jährige geständig war, schwieg die 33-Jährige bei ihrer Einvernahme im Landeskriminalamt. Es wird vermutet, dass sie speziell für diese Straftaten aus Italien nach Österreich gereist sind. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden die beiden Beschuldigten in die Justizanstalt Korneuburg gebracht. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Straftaten werden fortgesetzt.