Ma guat: Wernberger Naschmarkt findet wieder statt

Veröffentlicht am 19. März 2024, 12:51 / ©Wernberger Naschmarkt

Naschmarkt-Freunde aufgepasst! Allerhand kulinarische Köstlichkeiten aus der Region und dem Alpe-Adria-Raum (von der Speckjause bis hin zu Kasnudln) zu werden am Samstag, 23. März, von 10 bis 15 Uhr am Wernberger Gemeindeplatz geboten. Der Verein „Wernberger Naschmarkt“ hat wieder eine bunte Auswahl an Ständen und Aktivitäten zusammengestellt.

Schmankerl aus Kärnten

Auch liebevoll gestaltete Kunsthandwerke können erstanden werden. Mit dabei sind unter anderem Susi Dobernig (Wurst, Schinken, Reindling, Brot), Biohof Knappinger (Mehle, Öle), Fischerhof (Gin und Kräuter), Dani Oschounig (Honig, Weihdeckerl), Weinhandel Zangl, Franz Laferl (Kaffee), Andrea di Bernardo und Jutta Rasom (handgefertigter Schmuck, Taschen), KATis Seifen und Naturkosmetik.

Buntes Programm für die Jüngsten

Auch für die jungen Besucher gibt es allerhand zu erleben. Natürlich haben wir wieder die große Hüpfburg, Ponyreiten und diesmal – passend zum Palmsonntag – einen eigenen Stand der „Pusteblume“, bei dem gemeinsam mit den Kindern Palmbuschen gebunden werden. „Kommt vorbei, zum Kosten, Einkaufen oder einfach nur auf einen Ratscher„, laden die Veranstalter ein.