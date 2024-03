Brandalarm: Werkstatt ging in Flammen auf

Veröffentlicht am 19. März 2024, 12:54 / ©FF Deutschlandsberg

Als die Feuerwehren am Einsatzort ankamen, stand das betroffene Wirtschaftsgebäude, das als Carport und Lagerplatz diente, bereits in Vollbrand. Mit dem Einsatz von insgesamt sieben C-Rohren gelang es den Feuerwehrkräften, den Brand effektiv einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Unter schwerem Atemschutz wurden Teile des Gebäudes geräumt und andere Bereiche mit Löschschaum bedeckt wurden, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Die Fahrzeuge im Gebäude wurden mit einer Seilwinde herausgezogen. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 6 Uhr an.

