TU Studenten sorgten mit ungewöhnlichem Klima-Protest für Aufsehen

Die reglos am Asphalt liegenden Studierenden symbolisierten damit die Konsequenzen der politischen Untätigkeit in der Klimakrise. Die Studentin Magdalena Vith (24) erklärt: „Die Verantwortlichen müssen erkennen, dass ihr Zögern realen Menschen das Leben kostet. Auch Studierende und Lehrende an der TU Graz sollten der Zukunft ins Auge blicken – wir haben keine Zeit mehr für Verdrängung.“

TU Student vermittelt klare Botschaft

Tobias Ederer (20), ebenfalls Student an der TU und Unterstützer der „Letzten Generation„, fügt hinzu: „Wir richten uns nicht direkt an die Universität, sondern an die Regierung. Universitäten haben historisch immer wieder als Bühne für gesellschaftliche Veränderungen gedient, und wir fordern alle Studierenden auf, sich uns anzuschließen.“

Protest als „gerechtfertigt und notwendig“

Die Österreichische Hochschülerschaft hatte sich bereits vergangenes Jahr mit der Letzten Generation solidarisiert, genauso wie die Österreichische Universitätenkonferenz. Der Protest der Studierenden der Letzten Generation wird als gerechtfertigt und notwendig angesehen. So richtete die Universitätenkonferenz zuletzt im April 2023 einen Appell an die Bundesregierung: “Die Warnungen der Wissenschaft und auch die Anliegen friedlicher Formen des zivilen Protests sind ernst zu nehmen und sofortige Maßnahmen zu ergreifen.”

