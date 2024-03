Nach brutaler Messerattacke: Tankstellen-Räuberin (20) nun geschnappt

Stichwunden & Co.

Veröffentlicht am 19. März 2024, 14:01 / ©5min.at

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und intensiven Ermittlungen konnten Raubermittler des Landeskriminalamtes Steiermark und Beamten der Kriminaldienstgruppe der Polizei Liezen eine 20-jährige Verdächtige ausforschen. Sie soll vor wenigen Tagen eine Tankstelle überfallen und die Kassiererin brutal mit einem Messer attackiert haben – wir haben berichtet. Die Frau wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben gestern Nachmittag, Montag 18. März 2024, im Nahbereich ihrer Wohnung festgenommen.

Messer bei Hausdurchsuchung gefunden

Die Verdächtige führte bei ihrer Festnahme auch einen Teil der Beute bei sich. Das Geld wurde sichergestellt. Von der Staatsanwaltschaft Leoben wurde zudem die Durchsuchung ihrer Wohnung angeordnet. Dabei konnte von den Polizisten auch die mutmaßlich verwendete Tatkleidung vorgefunden und sichergestellt werden. Es wurden auch mehrere Messer in der Wohnung sichergestellt.

Verdächtige nicht geständig

Die 20-jährige Verdächtige wurde von den Kriminalisten am 18. März 2024 zu den Vorwürfen einvernommen. Sie zeigte sich zu den Vorwürfen nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Einlieferung der 20-Jährigen in die Justizanstalt Leoben an.