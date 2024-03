600.000 Euro Gewinn: Klagenfurt will „Grüne Hauptstadt Europas“ werden

Veröffentlicht am 19. März 2024, 14:33 / ©disq-stock.adobe.com

Der Titel „Grüne Hauptstadt Europas“ wird jährlich von der Europäischen Kommission an eine Stadt in Europa verliehen. Er geht an jene Städte, denen es im besonderen Maße gelingt, Umweltschutz und wirtschaftliches Wachstum unter Beibehaltung einer hervorragenden Lebensqualität zu kombinieren. Klagenfurt besitzt mit der Smart City Strategie, dem Smart Climate Lab, der EU-Cities Mission und den bereits erzielten CO2-Einsparungen ausgezeichnete Voraussetzungen um diesen begehrten Titel nach Klagenfurt zu holen.

600.000 Euro Preisgeld

Umweltreferent Vizebürgermeister Alexander Kastner brachte heute den Bewerbungsantrag in den Stadtsenat ein. Der Nutzen für Klagenfurt wäre enorm. Neben einem Preisgeld von 600.000 Euro, wäre die Stadt einmal mehr im nationalen und internationalen Rampenlicht. Ein Effekt, der sich auch positiv auf die Anziehungskraft von Investoren, Unternehmern, Arbeitskräften und auch Touristen auswirken würde. Der Gewinner zum begehrten Titel „Grüne Hauptstadt Europas 2026“ wird im Oktober 2024 feststehen.