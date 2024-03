Nach Hacker-Angriff auf „Klagenfurt Wohnen“: So sieht es jetzt aus

Wie berichtet gab es vor einigen Tagen einen Hacker-Angriff auf „Klagenfurt Wohnen“. Seit heute in der Früh funktioniert das Verwaltungsprogramm von wieder. Das hat Gerhard Scheucher, Geschäftsführer der IVK (Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH), auf Einladung von Bürgermeister Christian Scheider im Stadtsenat berichtet. Wie bereits bekannt, gab es einen Hackerangriff bei jener IT-Firma, die dieses Programm inklusive der Kundendaten verwaltet. Diese IT-Firma ist ein renommierter Spezialist für derartige Verwaltungsprogramme und betreut in ähnlicher Form auch andere große Firmen. Ob tatsächlich von Klagenfurt Wohnen im Rahmen des Hackerangriffes auch Daten kopiert wurden, wird nun in einem nächsten Schritt geklärt. Vorsorglich wurde seitens der Stadt bereits eine Meldung gemäß DSGVO an die Datenschutzbehörde übermittelt.