Bauflaute trieb bekannte Fenster-Firma in die Pleite

Veröffentlicht am 19. März 2024, 15:38 / ©Pexels.com

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass die „IPM Schober Fenster Gesellschaft m.b.H.“, FN104701y, beim Landesgericht Wels die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt hat. Es wird in Kürze mit einer Verfahrenseröffnung gerechnet.

Bekannte Fenster-Firma

„IPM Schober“ ist im Projektgeschäft im Bereich Planung, Produktion und Montage von Holz-Alu-Fenster tätig – und das sowohl in Österreich als auch im Ausland. „Die Auftragsvolumen reichen generell von 100.000 Euro bis 6.000.000 Euro. Der Fokus wird in Zukunft wieder auf Holz-Alu-Fenster gerichtet. Der Umsatz soll in den nächsten Jahren bei 14 Millionen Euro liegen“, bilanziert der AKV.

Bauflaute

Der AKV berichtet über die Ursache der Zahlungsunfähigkeit folgendes: „Bedingt durch Großprojekte wie ‚Danube Flats‘ und ‚Forum Donaustadt‘ kam es zu hohen Vorleistungsarbeiten. Der ursprüngliche Kontokorrentkreditrahmen wurde von der Bank reduziert. Gemessen am Umsatz und den teils langen Zahlungszielen wäre eine Vorfinanzierung von ca. zwei Monaten notwendig gewesen, was nicht vorhanden war und letztlich zu Liquiditätsproblemen geführt hat. Dazu kommt, dass die gesamte Fensterbranche mit der schwächelnden Baukonjunktur zu kämpfen hat.“

Fortführung und Sanierung angestrebt

Grundsätzlich seien laut AKV 94 Dienstnehmer und 140 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. „Die Verbindlichkeiten werden laut Status mit rund 7,9 Millionen euro angegeben. Demgegenüber stehen Aktiva von zirka 1,5 Millionen Euro“, heißt es weiter. Eine Fortführung sowie Sanierung wird angestrebt.