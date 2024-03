Feuer & Flamme im Sport vereint: So emotional endeten die Special Olympics

Rund 1.100 Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung stellten in den letzten Tagen in Graz, Seiersberg-Pirka, Schladming und Ramsau am Dachstein ihre Fähigkeiten, gepaart mit Leidenschaft, Willensstärke und Gemeinschaftsgeist unter Beweis und bezauberten damit die Steiermark ein weiteres Mal. Das spiegelte sich nicht nur am regen Publikumsinteresse an den Sportstätten oder den Siegerehrungen wider, sondern vor allem an enorm viel Hochachtung, Applaus und Herzlichkeit, die den Sportlern von der steirischen Bevölkerung entgegengebracht wurde.

Emotionaler Ausklang der Winterspiele

Die beiden Schlussfeiern, die abermals parallel in Graz und Schladming abgehalten wurden, boten nochmals die Gelegenheit, die Eindrücke und Erfolge der letzten Tage Revue passieren zu lassen. Zu den Winterspielen begleiteten nicht weniger als 400 Trainer die Athleten, zudem sorgten etwa 600 freiwillige Helfer für einen reibungslosen und unfallfreien Ablauf. Auch die steirische Kultband EGON7 trug viel dazu bei, dass es in Schladming ein emotionaler Abschied von den Spielen wurde. In Graz wurde der Sportpark noch einmal von Hunderten Sportlern „gerockt“, die inklusive Band „Mundwerk“ begeisterte dabei wie schon bei der Eröffnungsfeier. Besondere Stimmung kam bei beiden Schlussfeiern auf, als das Lied „We are the World“ erklang – fast zeitgleich in Schladming von EGON7 und in Graz von Mundwerk.

©GEPA pictures/Special Olympic Bild zeigt SOÖ-Nationaldirektorin Nicole Koch, SOÖ-Präsident Peter Ritter, OK-Chefin Birgit Morelli und Sportlerin Paula Hutegger bei der Schlussfeier in Schladming.

Leidenschaft und Liebe im Sport vereint

Da passten auch die Worte von SOÖ-Präsident Peter Ritter dazu, der den teilnehmenden Sportlern ein großes Kompliment aussprach: „Ihr wart nicht nur der Motor dieser Spiele, ihr wart das Herz dieser Spiele und eure Leidenschaft und Liebe hat uns geprägt.“ Aber alles Schöne hat auch mal ein Ende und das wurde sowohl in Graz als auch in Schladming mit dem feierlichen Einholen der Special-Olympics-Fahne im Beisein von Bundesheer-Pionieren besiegelt, ehe Ritter in Schladming und SOÖ-Vizepräsident Philipp Bodzenta in Graz die 7. Nationalen Special Olympics Winterspiele für beendet erklärten. Die Vorfreude auf das nächste Special-Olympics-Großereignis ist jetzt schon groß.