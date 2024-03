Über 18 Grad: Nirgends war es heute so warm, wie hier

18,4 Grad. So warm war es heute im Laufe des Nachmittags in Dellach im Drautal. Kein anderer Ort in Österreich konnte den 18er sonst knacken. In Lienz war man zwar knapp dran, am Ende standen dort aber „nur“ 17,9 Grad und österreichweit Platz 2 zu Buche. Übrigens: Auch in Millstatt und Spittal (17,2 bzw. 17,1 Grad) hatte es heute noch über 17 Grad, wie die „Unwetterwarnzentrale“ berichtet. Aber wie warm ist es jetzt noch in Kärnten?

Temperaturen sind zweigeteilt

Tatsächlich sind die Temperaturen in Kärnten recht zweigeteilt. So hat es im Westen des Landes deutliche, zweistellige Plusgrade, während man im Osten stellenweise auf nicht einmal sechs Grad aktuell (Stand 16 Uhr) kommt. Dellach im Drautal ist dabei weiterhin sowohl der wärmste Ort in Kärnten als auch in Österreich. Es hat immer noch 18 Grad. Mit Respektabstand folgen dahinter Spittal und Kötschach Mauthen mit jeweils 16,2 Grad. Immerhin noch über 15 Grad hat es in Millstatt. In Klagenfurt knackt man mit 10,8 Grad nur gerade so die 10-Grad-Marke, in Villach hat es um 16 Uhr 13,9 Grad.

Preitenegg als Kärntens Kältepol

Generell hat es, Stand 16 Uhr, in den meisten Kärntner Gemeinden und an den meisten Messstationen der „GeoSphere Austria“ teils deutliche, zweistellige Plusgrade. Ausnahmen bilden dabei Arriach, Völkermarkt (jeweils 9,8 Grad), St. Andrä im Lavanttal (9,1 Grad), Mallnitz (8,4 Grad), und Feistritz ob Bleiburg (7,9 Grad). Doch ein Ort schlägt sie in Kärnten heute alle: Preitenegg mit 5,7 Grad um 16 Uhr. Damit kann man zu dieser Zeit auch mit den kältesten Orten Österreichs mithalten. Nur in fünf Orten ist es derzeit kühler.