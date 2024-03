Brandstifter zündet Müllcontainer an: Jetzt gibt es mehr Kontrollen

Veröffentlicht am 19. März 2024, 17:07 / ©BF Klagenfurt

Erneut wurde in der Nacht auf heute, Dienstag, die Berufsfeuerwehr der Stadt Linz sowie die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg zu einem Brand alarmiert, bei dem zwei Müllinseln in einer Wohnanlage im Linzer Stadtteil Auwiesen in Flammen standen.

Zwei Personen von Rettung versorgt

Die Brände wurden rasch bekämpft, die darüberliegenden Wohnungen aufgrund der starken Rauchentwicklung kontrolliert sowie zwei Personen dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Der Verdacht einer Brandstiftung liegt nahe, so handelt es sich bereits um den vierten Brand von Müllcontainern in der Wohnanlage innerhalb eines Monats.

„Recht auf Sicherheit“

„Die Bevölkerung hat ein Recht auf Sicherheit. Mehrere Mistkübel in einem eingegrenzten Gebiet entzünden sich in den seltensten Fällen von selbst. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern es können große Gefahren für Menschen entstehen. Für Brandstiftung gilt Null-Toleranz. Mein Dank gilt den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Ebelsberg, die umgehend vor Ort waren und den Brand rasch unter Kontrolle gebracht haben. Einmal mehr werden Einsatzkräfte völlig unnötig einer Gefahr ausgesetzt, denn jeder Brandeinsatz birgt ein Risiko für die Feuerwehrleute“, bekräftigt Sicherheitsstadtrat Michael Raml.

Mehr Kontrollen

Das städtische Sicherheitsressort reagiert nun umgehend mit erhöhten Sicherheitskontrollen: Der Ordnungsdienst der Stadt Linz verstärkt seine Kontrollgänge im Stadtteil Auwiesen in den Abendstunden. Zudem ersucht der Sicherheitsstadtrat die Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Linz, dort verstärkt Präsenz zu zeigen.