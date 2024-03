„Auf den Schultern von Riesinnen“: Steirer Jugend ruft zum Handeln auf

Für die „Junge Generation Steiermark“ ist es an der Zeit, die Errungenschaften der Frauen zu feiern und gleichzeitig für weitere Fortschritte zu kämpfen. So wurde am in Graz die Bedeutung von feministischen Vorkämpferinnen hervorgehoben.

Verstärkung aus nationaler Ebene

Carina Mayerhofer-Leitner, die stellvertretende Vorsitzende und Frauensprecherin der Jungen Generation Steiermark, rief dazu auf, lang überfällige Forderungen umzusetzen: „Es kann nicht sein, dass viele Forderungen aus dem Frauenvolksbegehren von 1997 bis heute, 27 Jahre später, nicht umgesetzt wurden. Es geht hier um Dinge, die selbstverständlich sein sollten, wie gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, das Recht auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Lösungen gegen Altersarmut bei Frauen.“ Die Anwesenheit von Stefanie Grötz, der Bundesfrauensprecherin der Jungen Generation, unterstreicht die Wichtigkeit des Themas auf nationaler Ebene.

Solidarität und gemeinsamer Einsatz entscheidend für Veränderung

„Ob Kindererziehung, Pflege von Familienmitgliedern, Haushalt, oder im Job: Frauen sind das unsichtbare Rückgrat unserer Gesellschaft.“, so Grötz. Die Kampagne „Auf den Schultern von Riesinnen“ sei ein Aufruf zum Handeln. Es soll eine Erinnerung daran sein, dass der Kampf für Gleichberechtigung und Frauenrechte noch lange nicht vorbei ist, heißt es abschließend.