Kärntnerin auf Medaillenkurs: ÖMS im Winterwurf steht an

Dieses Wochenende finden in Amstetten (Niederösterreich) die österreichischen Meisterschaften im Winterwurf statt. Mit der Kärntnerin, Lea Bostjancic, hat der LAC Klagenfurt eine ganz heiße Medaillenanwärterin mit am Start. Als eindeutiges Highlight ihrer Karriere gilt das vor kurzem erbrachte Limit für die U23 Europameisterschaft in Tallinn. Die Diskuswerferin war schon mehrfach österreichische Vizemeisterin der allgemeinen Klasse und will sich auch dieses Jahr einen Platz am „Stockerl“ erwerfen. Wir drücken ihr fest die Daumen!