Frostgefahr: Karte zeigt jetzt, wie kalt es bei dir wird

Damit einher geht auch durch den verfrühten Blühbeginn eine gewisse Frostgefahr, die mit dem Klimawandel allmählich zunehme. Paradebeispiel dafür sei Kremsmünster. Hier sei der Termin für den letzten Frost unter minus zwei Grad zwar gleich geblieben im Vergleich mit den letzten 60 Jahren. „Der Vegetationsbeginn findet aber zehn Tage früher statt“, heißt es seitens der Meteorologen.

So kalt wird es jetzt

Eine Karte, die die Experten nun auf Facebook posten, zeigt jedenfalls, wie kalt es in der kommenden Nacht in etwa werden könnte. Vor allem im Nordosten Österreichs könnte es durchaus auch rund um minus fünf Grad haben. Währenddessen dürfte es in Vorarlberg bis zu zehn Grad wärmer werden. Die Tiefstwerte werden dort wohl zwischen 0 und plus sechs Grad liegen. Im Süden Österreichs werden sich die Temperaturen rund um den Gefrierpunkt bewegen.