Bis zu 220 Euro: Bonus nicht geholt? Das musst du jetzt tun

Im ersten Jahr waren es noch 500 Euro für alle in Österreich lebenden Personen (die Hälfte für Menschen, die jünger als 18 waren), letztes Jahr wurde dann regional gestaffelt ausgezahlt. Die Rede ist vom Klimabonus, der im vergangenen Jahr eben bis zu 220 Euro auf die Konten der Österreicher brachte.

Alle ohne aktuell Kontonummer beim Staat bekommen Brief

Auf alle Konten? Nein, denn knapp über 570.000 Personen bekommen ihn seit 8. Februar noch ausgezahlt. Die Überweisungen auf die Konten sind dabei schon seit Anfang Februar abgeschlossen. Für all jene, die allerdings keine aktuelle Kontonummer beim Staat „hinterlegt“ haben, gibt es einen Brief.

Brief liegt drei Montage bei der Post

Derzeit kommen gerade noch die letzten Briefe bei den Österreichern an. Für viele bedeutet das den Weg zur Post, weil man nicht zu Hause war, als der Brief gekommen ist. „Der Brief liegt dann drei Montage (also knapp zwei bis drei Wochen) lang bei der Post und kann bis Ende dieser Frist mit einem Lichtbildausweis abgeholt werden“, erklärt das Klimaschutzministerium gegenüber 5 Minuten.

Brief wird nach Ablauf der Abholfrist zurück geschickt

Hat man es in dieser Frist nun aber nicht geschafft, den Brief abzuholen, was geschieht dann? „Wurde der Brief nicht innerhalb der Frist abgeholt, wird er retour geschickt. Betroffene Personen können sich über das Kontaktformular an uns wenden und so eine Überweisung auf ein Bankkonto veranlassen“, erklärt man abschließend. Das Geld ist also nicht verloren, wenn man vergessen hat, den Klimabonus abzuholen. Hier erfahrt ihr näheres zum Klimabonus für das Jahr 2023.