LKW-Fahrer will Auto überholen lassen – dann geschieht das Unglück

Veröffentlicht am 19. März 2024, 18:57 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger

Heute Nachmittag, am 19. März gegen 14.45 Uhr, ist ein 49-jähriger Landwirt mit seinem Traktor und einem angehängten Jauchefass auf der Ladinger Gemeindestraße im Bezirk Wolfsberg bergwärts gefahren. Zur gleichen Zeit kam ein 66-jähriger LKW-Fahrer vom Berg runter – hinter ihm ein 88-jähirger Mann mit seinem Auto.

Schwerer Sachschaden am Auto

Der 66-Jährige wollte dem hinter ihm fahrenden Autofahrer das Überholen ermöglichen und lenkte den LKW an den rechten Fahrbahnrand. Doch genau da kam auch der Traktor entgegen und der 88-Jährige krachte frontal in ihn. Er wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins LKH Wolfsberg gebracht werden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt, wie die Polizei berichtet. Lediglich am Auto war schwerer Sachschaden entstanden.