Urlaub: Abzocker sind schon jetzt auf dein Geld aus

Viele Urlauber sind sicher noch nicht unterwegs, Betrüger finden sich auf den beliebten Routen aber scheinbar schon, wie das „Jesolo Magazin“ jetzt auf seiner Facebook-Seite erklärt. Dabei handelt es sich um die so genannten Spiegeltrickbetrüger. Diese werfen einen Stein gegen das Auto, um danach den betroffenen Lenker anzuhalten.

Seitenspiegel „kaputt“, Tourist soll zahlen

Dann beginnt der Betrug so richtig, sie versuchen den Fahrer – bevorzugt sind es übrigens eben Touristen – davon zu überzeugen, dass er das Auto des Betrügers gestreift haben soll. Für den „kaputten“ Seitenspiegel verlangen sie dann Geld. Das scheint den Betrügern auch in vielen Fällen scheinbar zu gelingen. Wie die Masche abläuft und was die Betrüger genau machen, erklärt ein Salzburger übrigens in einem Video.