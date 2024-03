Falstaff präsentiert: Das sind die besten Restaurants der Steiermark

Über 20.000 registrierte Gourmetclubmitglieder haben über 2.000 Restaurants und Gasthäuser in ganz Österreich in den Kategorien Essen, Service, Weinkarte und Ambiente bewertet. Auch in der Steiermark hatten einige Restaurants den richtigen Riecher.

Maximaler Genuss im grünen Herzen Österreichs

Den verdienten Sieg konnte sich „Die Weinbank“ holen. „Einmal mehr dürfen wir uns 2024 Falstaff Steiermark-Sieger nennen. Herzlichen Dank an all unsere Gäste, die so konstant Bewertungen abgeben und die sich so gerne bei uns einfinden“, freuen sich die Betreiber. Doch nicht nur in Ehrenhausen gab es allen Grund zu feiern. Auf Platz zwei mit insgesamt 97 Punkten liegt das Gourmet-Restaurant „Harald Irka am Pfarrhof“ in St. Andrä im Sausal. Den dritten Stockerlplatz belegt daas Restaurant der „Geschwister Rauch“ aus Bad Gleichenberg. „Hier erwartet euch erstklassiges Essen und exzellente Gastgeberschaft“, heißt es von den Geschwistern Sonja und Richard.

Das sind die besten Restaurants in der Steiermark: Die Weinbank „Das Restaurant“ – 98 Punkte

Harald Irka am Pfarrhof – 97 Punkte

Geschwister Rauch – 95 Punkte

Saziani – 95 Punkte

Zeitraum im Hotel „Der wilde Eder“ – 95 Punkte

Zur goldenen Birn – 95 Punkte

Lilli & Jojo „Das kleine Wirtshaus“ – 95 Punkte

Hotel Steirerschlössl – 95 Punkte

Johanns Living – 94 Punkte

Die Weinbank „Das Wirtshaus“ – 94 Punkte

Restaurant Broadmoar – 93 Punkte

Restaurant Terra – 93 Punkte

Geiger Alm – 93 Punkte

Geschwister Rauch „Das Wirtshaus“ – 93 Punkte

Restaurant im Schloß Farrach – 93 Punkte

