Frühlingserwachen in Österreich: Am Mittwoch lacht die Sonne vom Himmel

Von lokalen Frühnebel abgesehen scheint am Mittwochvormittag die Sonne in nahezu allen Teilen Österreich. Der Himmel bleibt weitgehend wolkenlosen. Dünne Wolkenschleier in höheren Schichten stören nicht. Ab Mittag ziehen jedoch nördlich des Alpenhauptkammes vorübergehend ein paar dichtere Wolken von West nach Ost über Österreich.

Bis zu 20 Grad

Diese bringen aber keinen Regen und stören den sonnigen Wettercharakter nur zeitweise. „Der Wind kommt meist nur schwach aus Nordost bis Süd“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Am Morgen liegen die Temperaturen bei frostigen minus 6 bis etwas wärmeren plus 4 Grad. Am Nachmittag kommt in Teilen des Landes Frühlingsstimmung auf. Von Osten nach Westen gehen sich bis zu 20 Grad aus.