Hallo Sonne! Der Mittwoch wird in der Steiermark frühlingshaft warm

Veröffentlicht am 19. März 2024

Ein aufkommender Hochdruckeinfluss sorgt in der Steiermark für am Mittwoch für viel Sonne. Im ganzen Land soll es trocken bleiben. „Hochnebelfelder lichten sich im Laufe des Vormittags rasch und machen der Sonne Platz“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen bei frostigen minus 4 bis etwas wärmeren plus 2 Grad. Im Laufe des Tages gehen sich Höchstwerte bis zu 17 Grad aus.