Mildes Wetter setzt sich fort: Kärntner Mittwoch wird sonnig

Am Mittwoch wird sich die hochnebelartige Bewölkung, die sich anfangs in Unterkärnten hält, recht rasch auflösen und dann wird es – wie auch in Oberkärnten den ganzen Tag – sonnig in Kärnten. „Zum Teil ist es wolkenlos, am Nachmittag ziehen nur in hohen Schichten ein paar dünne Wolken auf“, so die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Die Höchstwerte können dabei bis zu 20 Grad erreichen – es wird also sehr mild.