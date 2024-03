Alkolenker (31) gerät in Gegenverkehr: Eine Person verletzt

Gegen 14.45 fuhr ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit einem Firmen-Wagen auf der B66 von Saaz kommend in Fahrtrichtung Mühldorf. Zu selben Zeit fuhr eine 54-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Der 31-Jährige geriet mit dem Fahrzeug in den Gegenverkehr und streifte den Wagen der 54-Jährigen. Die Dame erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der 31-Jährige – er blieb unverletzt – war zum Zeitpunkt des Unfalles alkoholisiert. Der Mann wird angezeigt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.