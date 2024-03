Machtdemonstration: KAC fährt mit HC Pustertal Schlitten

Mitten in eine offene Anfangsphase erzielte der KAC bereits in der fünften Spielminute durch Lukas Haudum das 1:0. Auch danach blieb das Spiel relativ offen – in der zehnten Minute trafen die Pustertaler beispielsweise die Stange. In der zwölften Minute waren es aber wieder die Hausherren, die neuerlich durch Haudum auf 2:0 stellten. Dabei blieb es im ersten Drittel dann auch.

KAC macht im zweiten Drittel alles klar

Im zweiten Drittel schien dann anfangs bei den Italienern nicht viel zu gehen. Ein Doppelschlag binnen zwei Minuten durch Nikolaus Kraus und Johannes Bischofsberger sorgte dann auch für die Entscheidung für den KAC. In der 34. Minute legte Steven Strong sogar noch das 5:0 nach. Auch im dritten Drittel kamen die Gäste nicht mehr ran. Ganz im Gegenteil, Bischofberger erzielte kurz nach Wiederanpfiff seinen zweiten Treffer, in der 51. Minute durfte dann auch Raphael Herburger ran und traf zum 7:0. Der Ehrentreffer in der 53. Minute durch David Morley tat der Klagenfurter Party-Stimmung jedenfalls keinen Abbruch mehr. Am Ende hieß es 7:1 für den KAC.