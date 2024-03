Lawine auf Skipiste abgegangen: Wurde jemand verschüttet?

Gestern Nachmittag, am 19. März gegen 13.40 Uhr, wurde die Polizeileitstelle Tirol von der Pistenrettung der Nordkettenbahn in Innsbruck von einem Lawinenabgang in Kenntnis gesetzt. Demnach soll die Nassschneelawine auf die Skipiste 6a (Langes Tal) abgegangen sein. Sie hatte sich auf etwa 2.000 Metern unterhalb der Lawinenverbauung gelöst und kam knapp 200 Höhenmeter tiefer – in einer Breite von ca. 50 Metern – zum Stillstand.

Mehrere Hubschrauber im Einsatz

Dass auch Personen verschüttet sind, konnte erst nicht ausgeschlossen werden, weshalb gleich zwei Notarzthubschrauber sowie ein Lawinenhund der Bergrettung Tirol ausrückten. Zudem wurden auch der Polizeihubschrauber, die Alpinpolizei und die Bergrettung Innsbruck alarmiert. Gegen 15.30 Uhr konnte dann aber Entwarnung gegeben werden. Die Ursache für das Auslösen der Lawine waren laut Polizei die Witterungsbedingungen.