Mountainbiker aufgebracht: Villacher „Skillcenter“ schließt für immer

Am Kumitzberg

Vassacher See

Veröffentlicht am 20. März 2024, 07:08 / ©pixabay / pexels

Im „Skillcenter“ am Kumitzberg am Vassacher See konnten sowohl Anfänger als auch Profis auf verschiedensten Trails im Wald neue Fahrtechniken erlernen und verbessern. Es gab auch professionelle Fahrtechnikkurse. Seit der Eröffnung im Juli 2016 musste die „areaone“ aber vielen Wettereinflüssen trotzen, es wurde immer wieder weitläufig saniert, berichtet man nun seitens des Tourismusverbandes.

Unwetter, Borkenkäferbefall & Co.

Nachdem im Jahr 2023 durch einen Borkenkäferbefall, starke Schneefälle und die schweren Sommerunwetter vieles zusammengekommen ist, hat man sich nun entschlossen, die „areaone“ bis auf Weiteres für immer zu schließen. Mit Grund sei auch gewesen, dass sie in den Sommermonaten durch die begrenzte Parkraumsituation schwerer zu erreich gewesen sei, so die Verantwortlichen.

„Schließung war still und heimlich“

Die Schließung der „areaone“ sorgt in Teilen der Bevölkerung nun aber für Unmut. So meldete sich ein Leser bei 5 Minuten, dass dies „still und heimlich abseits der Öffentlichkeit“ vorangetrieben worden sei. Der Leser meint auch, dass die „areaone“ zu 95 Prozent intakt sei und demnach von übermäßigen Sturmschäden auch nicht zu reden sei. Seitens der Biker vermutet man „politische Entscheidungen“ hinter der Schließung.

„Wir geben areaone sehr schweren Herzens auf“

„Tatsächlich geben wir die areaone sehr schweren Herzens auf“, bedauert jedenfalls auch Gerhard Stroitz, Obmann des Tourismusverbandes Villach. Überlegungen für ein neues „Skillcenter“ würde es allerdings ebenfalls bereits geben. Dabei stehe der Erlebnisraum Ossiacher See stark im Fokus für die mögliche Umsetzung eines solchen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2024 um 07:10 Uhr aktualisiert