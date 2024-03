Schnee bis in tiefe Lagen: Feiert Winter in Kärnten ein Comeback?

Das Wetter in den kommenden Tagen wird besonders spannend. Während am Freitag bei bis zu 21 Grad sicher niemand wirklich an den Winter zurückdenken wird, dürfte sich das am Wochenende grundlegend ändern. Am Samstag könnte es dabei noch stellenweise – vor allem im Lavanttal – weiterhin bis an die 20 Grad haben, in der Nacht auf Sonntag zieht allerdings eine Kaltfront ins Land und sorgt für einen Wetterumschwung. „Dabei könnte es zum Teil bis in tiefe Lagen schneien“, berichtet die „GeoSphere Austria“.

Schneefallgrenze zwischen 600 und 900 Metern

„Der Sonntag wird sehr verregnet sein, die Schneefallgrenze wird aus heutiger Sicht wohl zwischen 600 und 900 Metern liegen“, erklärt man seitens der „GeoSphere Austria“ auch gegenüber 5 Minuten. Dabei gilt: Je stärker der Niederschlag ist, desto weiter kann es auch herunterschneien. „In Klagenfurt ist aber mit den aktuellen Daten beispielsweise kein Schnee zu erwarten“, meint der Meteorologe weiter.

Niederschlagsintensität entscheidend

Auch auf der Seite der „GeoSphere Austria“ ist man sich noch unsicher, wie hoch die Niederschlagsmengen tatsächlich ausfallen werden. Sicher sei jedoch, dass es bei intensivem Niederschlag bis in tiefe Lagen schneien könnte, bei geringerer Intensität würde der Schneefall dann in Schneeregen oder Regen übergehen. „Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen plus 1 und plus 6 Grad“, so die Experten abschließend.