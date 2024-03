Temperatursturz bringt Schnee zurück nach Österreich

Vor allem am Samstag ist das Wetter in Österreich absolut zweigeteilt. Während es im Osten des Landes und in der Steiermark teilweise noch bis zu 20 Grad haben könnte, wird im Westen schon eine Kaltfront einziehen. Vor allem in Vorarlberg könnte es bis zum Abend dabei am stärksten regnen, dort könnte die Schneefallgrenze im Tagesverlauf dann auch gegen 1.000 Meter heruntersinken, erklärt ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Später sei dann in Teilen Österreichs auch kräftiger Wind zu erwarten.

„Meiste Niederschlag am Sonntag im Süden“

Am Sonntag liegt dann ganz Österreich unter dem Tiefdruckeinfluss. „Da wird der meiste Niederschlag selbst aber im Süden zu erwarten sein“, so der Meteorologe weiter. Dort könnte es dann auch, wenn der Niederschlag stark genug ist, bis in tiefe Tallagen schneien – mehr dazu hier. Ansonsten wird sich die Schneefallgrenze aber eher zwischen 800 und 1.200 Metern Seehöhe bewegen. Die Höchsttemperaturen werden sich wenn, dann nur knapp im zweistelligen Bereich bewegen.

Markanter Wetterumschwung und Temperatursturz

Der Meteorologe erklärt allerdings auch, dass „nirgends der extremste Wintereinbruch“ in Sicht sei. Jedoch könne man stellenweise durchaus mit Schnee rechnen – und einen markanten Wetterumschwung mit einem Temperatursturz werde es auf jeden Fall geben.