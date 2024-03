Erst 20 Grad, dann Schnee: Wird es in der Steiermark wieder weiß?

Kuriose Wetterverhältnisse erwarten uns in den kommenden Tagen in der Steiermark. Während es am Samstag noch bis zu 20 Grad haben könnte, steht der Wetterumschwung bereits vor den Toren. „Am Nachmittag bzw. Abend zieht dann von Norden her die Kaltfront durch, es ist mit stürmischen Windböen zu rechnen“, erklärt ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten.

Sonntag „überwiegend bewölkt mit Regen- und Schneeschauern“

Der Sonntag stellt sich hierzulande dann „überwiegend bewölkt mit Regen- und Schneeschauern“ dar. „Vielleicht werden es in der Obersteiermark teilweise auch ein paar Schneeflocken bis in Tallagen schaffen“, so der Meteorologe weiter. Wie viel Schnee und Niederschlag genau kommen werde, könne man aber noch nicht genau sagen. „Aus jetziger Sicht kommt es aber auf jeden Fall zu einem Temperatursturz am Sonntag. Und der ganz große Schnee wird es wohl auch nicht werden“, weiß der Meteorologe.

„Eventuell bekommt der Schöckl etwas ab“

Während es im Norden bis in Tallagen schneien könnte, wird sich im Süden die Schneefallgrenze bei etwa 800 Metern befinden. „Eventuell bekommt der Schöckl etwas ab“, vermutet der Experte. Die Tageshöchstwerte werden sich jedenfalls bei drei bis sieben Grad bewegen. Wie sich das Wetter am Wochenende in ganz Österreich darstellt, erfahrt ihr hier.