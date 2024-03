Verfolgungsjagd inklusive: Rowdy (38) raste auf Polizisten zu

Veröffentlicht am 20. März 2024, 08:29 / ©BMI/ Pachauer

Kurz bevor sie mit der Kontrolle eines Wagens fertig waren, kam ein weiteres Auto auf die Beamten zugerast. Die in Zivilkleidung auftretenden Polizisten gaben dem Fahrer mit eindeutigen Handzeichen zu verstehen, dass er seine Geschwindigkeit verringern solle. Daraufhin bremste dieser abrupt vor den Beamten ab und diese gaben sich als Polizisten zu erkennen.

Steirer lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Als der Autofahrer bemerkte, es mit Polizisten zu tun zu haben, ließ er seinen Motor mehrmals aufheulen. „Außerdem deutete er an, entgegen der Anweisung der Beamten weiterzufahren, indem er sein Auto mehrmals kurz wegfahren ließ, um gleich wieder zu bremsen und dabei in Richtung der Polizisten lenkte“, gab die Polizei Oberösterreich am Mittwochmorgen bekannt. Danach beschleunigte er sein Auto und versuchte zu flüchten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann, es handelte sich um einen 38-Jährigen aus dem Bezirk Weiz, nach kurzer Nachfahrt neben seinem Wagen antreffen.

Mann wurde aggressiv und spuckte herum

Bei der Kontrolle verweigerte er den Alkotest, woraufhin ihm die Autoschlüssel abgenommen wurden. Während der gesamten Amtshandlung verhielt sich der 38-Jährige äußerst aggressiv, gestikulierte mit den Händen, schrie die Polizisten aus nächster Nähe an und spuckte mit seinem Essen herum. Nach mehrmaliger Abmahnung und Androhung der Festnahme beruhigte er sich wieder. Er wird angezeigt.