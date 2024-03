Mega-Event im Fußball-Stadion: Wann der Big Air-Weltcup stattfinden soll

Nachdem bereits im November spekuliert wurde, dass im Klagenfurter Wörthersee-Stadion ein Wintersport-Spektakel mit einem „Big Air“-Weltcup stattfinden soll – wir haben berichtet – dürfte nun auch das Datum bekannt sein.

Auch Konzerte sind geplant

Wie die „Kronen Zeitung“ jetzt nämlich berichtet, soll das Spektakel rund um Kärntens Aushängeschild Anna Gasser in der ersten Jänner-Woche stattfinden. Geplant sind auch Konzerte mit Culcha Candela und Co. Am 31. Dezember sollen die Sportler anreisen, am 3., 4. und 5. Jänner 2025 soll das Event dann auch über die Bühne gehen.