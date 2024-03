Mieten steigen weiter: So teuer wohnst du in Österreich

„Im 4. Quartal 2023 blieben die Mieten in Österreich gleich hoch wie im 3. Quartal. Die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter lag bei 9,5 Euro mit und 7,1 Euro ohne Betriebskosten. Im Vergleich zum 4. Quartal des Vorjahres stieg die Durchschnittsmiete mit Betriebskosten um 6,7 %, ohne Betriebskosten um 7,6 %. Damit waren die Anstiege im Jahresabstand –wie schon im 3. Quartal 2023 –deutlich weniger kräftig als in den Quartalen davor, aber immer noch ungefähr doppelt so hoch wie vor dem starken Inflationsschub. Im Durchschnitt aller Quartale der Jahre 2015 bis 2020 hatten sich die Mieten inklusive Betriebskosten um 3,0 % und ohne Betriebskosten um 3,7 % im Jahresvergleich erhöht“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

So viele Miete ist zu zahlen

Die durchschnittliche Miete inklusive Betriebskosten betrug im letzten Vierteljahr 2023 634,2 Euro pro Wohnung bzw. 9,5 Euro pro Quadratmeter. Die Betriebskosten lagen bei durchschnittlich 159,9 Euro pro Wohnung und 2,4 Euro pro Quadratmeter. Die Miete ohne Betriebskosten (Nettomiete) betrug im 4. Quartal 2023 476,5 Euro pro Hauptmietwohnung bzw. 7,1 Euro pro Quadratmeter. Diese Mietkosten beziehen sich hochgerechnet auf 1,78 Millionen Hauptmietwohnungen in Österreich.

Jede zweite private Hauptmietwohnung ist befristet

In den vergangenen zehn Jahren sind die Befristungen von Hauptmietwohnungen angestiegen. 2013 waren 18,0 % der 1,51 Millionen Hauptmietwohnungen befristet. Nun ist jede vierte Hauptmietwohnung befristet. Genossenschaftswohnungen und Gemeindewohnungen sind fast immer unbefristet. Der hohe Anstieg geht daher auf den privaten Mietmarkt zurück. Vor zehn Jahren waren 36,9 % der privaten Hauptmietwohnungen befristet. 2023 ist mittlerweile jede zweite private Hauptmietwohnung befristet.

Ältere haben eher einen unbefristeten Vertrag

Eine ungleiche Verteilung der Mietbefristungen zeigt sich in der Altersverteilung der Haushaltsreferenzperson. Während 90,2 % der ab 60-Jährigen einen unbefristeten Vertrag haben, haben die 30 bis unter 60-Jährigen zu 72,0 % einen unbefristeten Mietvertrag und Haushaltsreferenzpersonen unter 30 Jahren wohnen lediglich zu 57,7 % in unbefristeten Hauptmietwohnungen.

Mietdauer geht zurück

Während einerseits die Befristungen steigen, geht die durchschnittliche Mietvertragsdauer leicht zurück. Im Durchschnitt lag die Mietvertragsdauer 2013 bei 12,6 Jahren und ist nun auf 11,1 Jahre gesunken. Dabei gibt es starke Unterschiede je nach Art der Hauptmiete. Die längste durchschnittliche Mietvertragsdauer ist in Gemeindebauwohnungen mit 17,4 Jahren zu finden, diese hat sich über die Jahre hinweg kaum verändert. In Genossenschaftswohnungen ist eine leichter Rückgang von durchschnittlich 13,7 Jahren auf 12,9 Jahren in den letzten zehn Jahren zu sehen. Bei den privaten Hauptmieten ist die Vertragsdauer im Durchschnitt von 9,8 Jahren auf 7,3 Jahre gesunken, sie haben somit die kürzeste Mietvertragsdauer. Jede zweite befristete Hauptmietwohnung auf dem privaten Markt hat eine Befristung von drei Jahren und mehr als jede fünfte hat eine Befristung von fünf Jahren.