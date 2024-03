Hunderte Euro: Steirerin bekommt jetzt doch Kärntner Pflege-Prämie

Bereits im Juli wurde im „Bürgeranwalt“ auf ORF erstmals darauf aufmerksam gemacht, dass jedes sich jedes Bundesland in Österreich die Regelung für die Auszahlung der vom Bund finanzierten Pflegeausbildungs-Prämie machen könne, wie es will. Dem sei nun aber ein Ende gesetzt worden, erklärt nun Volksanwalt Bernhard Achitz. „Es gibt jetzt einheitliche Regeln für ganz Österreich.“

Steirerin bekommt Prämie nachträglich

Erfreulich ist das vor allem für eine Steirerin. Lena Marie H. aus Judenburg hat nämlich ihre Ausbildung in Klagenfurt gemacht, hat aber die dafür vorgesehene 600-Euro-Prämie nicht erhalten. Denn sie hatte vor, nach der Ausbildung weiter in der Steiermark zu arbeiten. Die Richtlinie aus Kärnten sah jedoch vor, dass nur jene Auszubildende die Prämie erhielten, die sich verpflichten, ihrer Arbeit zumindest ein Jahr lang in Kärnten nachzugehen. Die Steirerin hat mittlerweile ihre Prämie nachträglich bekommen.

„Niemand versteht, warum jedes Land seine eigenen Regeln machen darf“

„Den Personalmangel in der Pflege gibt es in ganz Österreich. Niemand versteht, warum hier jedes Land seine eigenen Regeln machen darf. Menschen orientieren sich nicht an Landesgrenzen, sie suchen sich die Arbeit in der Nähe des Wohnorts oder nach der verkehrsgünstigen Lage“, stellt Achitz klar. Das müsse weder in dem Ort sein, wo man den Wohnort hat, noch in jenem, wo man die Ausbildung macht.