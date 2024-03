Noch einmal die Sonne spüren: Alfred konnte endlich Frieden finden

Medizinisch gibt es keine Hilfe mehr für den 66-jährigen Familienvater und jeder weiß, dass die Tage für ihn gezählt sind. Alfred lässt sein Leben Revue passieren und denkt an gute, alte Zeiten zurück. Damals, als er noch gesund war und viel Zeit am Pöstlingberg in Linz verbrachte. Viele Familienausflüge dorthin standen am Programm und immer wenn er dort war, gab es ein Stück Nusstorte. So gerne würde er noch einmal dorthin zurückkommen. Einen Gottesdienst besuchen, einen Ausblick über Linz machen und ein Stück Torte genießen.

Emotionales Wiedersehen mit seinem Freund

Diesen Wunsch durften ihm nun die ehrenamtlichen Wunscherfüller von den Rollenden Engeln erfüllen. Ines, Alexandra und Florian machten sich zeitig in der Früh auf den Weg in das Krankenhaus, wo ihr Fahrgast bereits auf sie wartete. Das Pflegepersonal hat alles vorbereitet, sodass eine reibungslose Patientenübernahme erfolgte. „Mit unserem rollenden Engel ging es dann nach Linz auf den Pöstlingberg hinauf. Angekommen wartete bereits der beste ‚Kumpl‘ von unserem Fahrgast auf ihn“, teilten die rollenden Engel mit. Die beiden hatten nasse Augen, als sie sich wieder sahen. Wenige Zeit später begann auch schon der Gottesdienst in der Kirche.

Wunder geschehen immer wieder

Das Pfarrteam unterstützte sie mit der Zufahrt, sodass Alfred auf der Trage bis ganz nach vorne an den Altar gebracht werden konnte. Auch der Pfarrer nahm sich während der Messe Zeit und begrüßte ihn persönlich. Im Anschluss ging es auf die Aussichtsplattform, wo der Fahrgast noch einmal einen Fernblick über Linz machen konnte. „Es schien wie ein kleines Wunder. Alfred streckte die Hand zum Himmel empor und die Sonne kam aus den dicken Wolken hervor. Stolz erzählte er über sein Leben und über seinen größten Stolz – seine Enkelkinder“, zeigten sich die Wunscherfüller sichtlich gerührt.

©Rollende Engel ©Rollende Engel ©Rollende Engel

Ein Stück Nusstorte durfte nicht fehlen

Die Zeit verging sehr schnell und ein Wunsch stand noch auf seinem Wunschzettel: Ein Stück Nusstorte bei der Konditorei Jindrak genießen. Auch dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Dort wurde das gesamte Team herzlich empfangen und sogar die Aussichtsterrasse wurde für den Mann geöffnet. Dort konnte er gemeinsam mit seinem besten Freund alleine sein und seine Nusstorte verzehren.

©Rollende Engel ©Rollende Engel

Alfred fand seinen Frieden

Leider verließ ihn nach wenigen Minuten die Kraft und die Wunschfahrt musste frühzeitig beendet werden. Es kam zum Abschied nehmen zwischen den beiden Freunden. „Tränen flossen und letzte Worte wurden gesprochen, bevor sich die Türen unseres rollenden Engels schlossen und wir retour in das Krankenhaus fuhren“, erzählten Ines, Alexandra und Florian. Dort angekommen, bedankte sich Alfred liebevoll vom Team. „Jetzt kann ich loslassen und hoffentlich in Frieden gehen“, waren seine Worte zum Team. Wenige Stunden später, in der Nacht, ist Alfred verstorben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2024 um 09:42 Uhr aktualisiert