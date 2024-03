Musik-Highlight: Zahlreiche „Schaulustige“ bei „Polizei-Soko“ in Graz

Nach dem fulminanten Auftakt der gemeinsamen Konzertreihe von der Polizeimusik Steiermark und POPVOX in Trofaiach, gastieren die insgesamt rund 90 Musiker dieser musikalischen „Sonderkommision“ schon diesen Donnerstag, 21. März 2024, im Grazer Congress – Überraschungen inklusive. Das „bunte“ Konzerthighlight des Jahres ist bereits ausverkauft. Karten sind nur noch für das letzte Konzert in Pischelsdorf, 12. April 2024, erhältlich.

Schrille Outfits und musikalisches Feuerwerk

Erstmals standen die Polizeimusik Steiermark mit Kapellmeister Christoph Grill und der Popchor POPVOX rund um den schrillen „Pop-Professor“ Manni Mauser vergangenen Freitag, 15. März 2024, gemeinsam auf der Bühne. Mit einem bunten Feuerwerk aus schrillen Outfits und musikalischen Leckerbissen von Klassikern wie „Wo die Zitronen blüh’n“ (Johann Strauss Sohn) bis hin zu „Bohemian Rhapsody“ (Queen) spannten die Musiker einen breiten Bogen. Ob es dabei zu einer Symbiose der beiden Welten von musizierenden Polizistinnen und Polizisten sowie schrillen Stimm-Akrobaten kam, sehen und hören Musikbegeisterte noch diese Woche im Grazer Congress bzw. Mitte April in der Oststeirerhalle in Pischelsdorf. Das Publikum in Trofaiach zeigte sich mit „Standing Ovations“ jedenfalls mehr als begeistert.

©LPD Stmk/Martinelli ©LPD Stmk/Martinelli ©LPD Stmk/Martinelli ©LPD Stmk/Martinelli ©LPD Stmk/Martinelli

Grazer Congress ausverkauft

Begeistert zeigt sich auch Polizeimusik-Kapellmeister Christoph Grill – und zwar über den enormen Ansturm auf die Tickets: „Als die Idee einer Kooperation zwischen Polizeimusik und POPVOX vor rund einem Jahr erstmals aufkam, wusste ich, dass dieses Projekt ein Erfolg wird. Dass es letztlich so durch die Decke geht und wir im Grazer Congress vom Parterre bis auf die zweite Galerie ausverkauft sind, hätte ich mir nicht erträumen lassen“, so der 46-Jährige sichtlich stolz und dankbar zugleich. Denn im historischen Stefaniensaal zu spielen, sei für ihn und „seine“ Polizeimusik auch eine besondere Ehre. Dabei kündigt der Polizist einen Tag vor dem Konzert in Graz auch neuerliche Überraschungen an. „Gemeinsam mit POPVOX werden wir auch im Grazer Congress mit einem musikalischen Feuerwerk überraschen und für Staunen sorgen“, ist sich der Kapellmeister in Vorfreude auf den restlos ausverkauften Konzertabend sicher. Das letzte Konzert „Funky Beats – Styrian Streets“ findet am 12. April 2024 in Pischelsdor statt.