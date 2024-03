Mordversuch in Villach: 56-Jähriger steht jetzt vor Gericht

Wegen versuchten Mordes muss sich heute, am 20. März, ein 56-jähriger Mann vor Gericht verantworten. Der Rumäne soll am 9. August des Vorjahres in einem Mehrparteienhaus in Villach Benzin verschüttet und dadurch ein Feuer gelegt haben. Damit soll er versucht haben, seine Ex-Freundin und ihren neuen Lebensgefährten zu töten.

Keine Verletzten bei Feuer

Bei dem Feuer wurde schließlich aber niemand verletzt, da es rechtzeitig entdeckt wurde, wie das Landesgericht Klagenfurt in einer Aussendung mitteilt. Ein weiterer Vorwurf lautet auf Brandstiftung, bei der Polizei hat er die Tat bereits gestanden. Der Geschworenenprozess unter Vorsitz von Richter Bernd Lutschounig war für den gesamten Mittwoch anberaumt. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.